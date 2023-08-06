В столице Нигера тысячи демонстрантов поддержали на митинге военные власти
В столице Нигера тысячи демонстрантов поддержали на митинге военные власти
Ниамей, 6 августа, 2023, 23:22 — ИА Регнум. В Нигере тысячи демонстрантов вышли на митинг в столице Ниамее и выразили свою поддержку военным властям. Об этом сообщило РИА Новости.
Митингующие высказали своё недовольство в отношении западноафриканского регионального блока ЭКОВАС, который наложил санкции на Нигер.
Отмечается, что митинг проходил мирно. Демонстранты держали в руках флаги Нигера и России.
Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 27 июля группа военных в Нигере сообщила о госперевороте и свержении президента страны Мохамеда Базума.
4 августа комиссар по вопросам мира и безопасности Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) Абдель-Фатау Мусаха информировал, что страны — члены сообщества на экстренной встрече разработали план возможной военной интервенции в Нигер. Решение будут принимать лидеры стран — членов ЭКОВАС.
Посол Нигера в Париже Айшату Булама Кане сообщила, что путчисты в Нигере с утра 4 августа держат президента Мохамеда Базума без воды и телефонной связи.
Москва выступает за скорейшее возвращение ситуации в Нигере в конституционное русло, заявил 4 августа пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.