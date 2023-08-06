Ниамей, 6 августа, 2023, 23:22 — ИА Регнум. В Нигере тысячи демонстрантов вышли на митинг в столице Ниамее и выразили свою поддержку военным властям. Об этом сообщило РИА Новости.

Djibo Issifou/Global Look Press

Митингующие высказали своё недовольство в отношении западноафриканского регионального блока ЭКОВАС, который наложил санкции на Нигер.

Отмечается, что митинг проходил мирно. Демонстранты держали в руках флаги Нигера и России.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 27 июля группа военных в Нигере сообщила о госперевороте и свержении президента страны Мохамеда Базума.

4 августа комиссар по вопросам мира и безопасности Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) Абдель-Фатау Мусаха информировал, что страны — члены сообщества на экстренной встрече разработали план возможной военной интервенции в Нигер. Решение будут принимать лидеры стран — членов ЭКОВАС.

Посол Нигера в Париже Айшату Булама Кане сообщила, что путчисты в Нигере с утра 4 августа держат президента Мохамеда Базума без воды и телефонной связи.

Москва выступает за скорейшее возвращение ситуации в Нигере в конституционное русло, заявил 4 августа пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.