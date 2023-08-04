Москва, 4 августа, 2023, 13:17 — ИА Регнум. Москва выступает за скорейшее возвращение ситуации в Нигере в конституционное русло, завил 4 августа пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Djibo Issifou/Global Look Press

«Мы отслеживаем ситуацию, выступаем за скорейшее возвращение ситуации в конституционное русло без ущерба для человеческих жизней», — заявил представитель Кремля.

Таким образом он ответил на вопрос, как как в Кремле относятся к обращению отвергнутого мятежниками президента Нигера к США.

Как сообщало ИА Регнум, свергнутый мятежниками президент Нигера Мохамед Базум через газету Washington Post обратился к властям США и международному сообществу с просьбой помочь восстановить конституционный порядок в стране.

В ночь на 27 июля группа военных в Нигере заявила о госперевороте и свержении президента. Возглавивший путч полковник Амаду Абдрамане пояснил, что военные выступили против лидера страны «из-за ухудшающейся ситуации с безопасностью и плохого управления».