Ниамей, 4 августа, 2023, 21:24 — ИА Регнум. Страны Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) разработали на своей экстренной встрече план на случай военной интервенции в Нигер, заявил 4 августа комиссар по вопросам мира и безопасности ЭКОВАС Абдель-Фатау Мусаха, слова которого передаёт агентство Reuters.

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«Все элементы возможного военного вмешательства в Нигер были отработаны в ходе встречи. Они включают необходимые ресурсы, а также как и когда мы собираемся развернуть силы», — сказал он.

Мусаха подчеркнул, что окончательное решение по дальнейшим действиям в отношении Нигера будут принимать лидеры стран ЭКОВАС. По его словам, план по возможной военной интервенции в Нигер составлен на случай, если мятежники не отдадут власть и не восстановят конституционный порядок.

Ранее сообщалось, что военное руководство ЭКОВАС отказалось от использования силы в отношении Нигера.

Как передавало ИА Регнум, в ночь на 27 июля группа военных в Нигере заявила о госперевороте и свержении президента Мохамеда Базума. Возглавивший путч полковник Амаду Абдрамане пояснил, что военные выступили против лидера страны «из-за ухудшающейся ситуации с безопасностью и плохого управления». Командование Вооружённых сил Нигера поддержало мятежников.

30 июля руководители ЭКОВАС пригрозили, что если в течение недели президент Базум не вернётся к власти, в отношении мятежников примут военные меры.

Между тем свергнутый мятежниками президент Нигера через газету Washington Post обратился к властям США и международному сообществу с просьбой помочь восстановить конституционный порядок в стране.