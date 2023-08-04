Ниамей, 4 августа, 2023, 23:53 — ИА Регнум. Посол Нигера в Париже Айшату Булама Кане сообщила, что путчисты в Нигере с утра 4 августа держат президента Мохамеда Базума без воды и телефонной связи. Об этом дипломат рассказала в эфире местного телеканала LCI.

Нигер

«Президент Базум всё еще находится в заложниках, позавчера ему отрезали электричество, сегодня утром ему отрезали подачу воды. Также его лишили обеих телефонных линий. Он более не может ни с кем коммуницировать», — заявила посол.

Кане также рассказала, что мятежники ужесточают свои действия и пытаются деморализовать президента.

При этом дипломат отметила, что у Базума «сильный дух, он боец».

Кане добавила, что отвергает решение путчистов о снятии её с должности, назвав его «ничтожным и не имеющим юридической силы».

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 27 июля группа военных в Нигере заявила о госперевороте и свержении президента страны Мохамеда Базума. 30 июля руководители Экономического сообщества стран Западной Африки заявили, что, если в течение недели президент Базум не вернётся к власти, в отношении мятежников примут военные меры.

Мохамед Базум через газету Washington Post обратился к властям США и международному сообществу с просьбой помочь восстановить конституционный порядок в стране.

В Нигере захватившие власть мятежники хотят денонсировать военные соглашения с Францией. Они объявили о прекращении полномочий послов Нигера во Франции, США, Нигерии и Того.

Москва выступает за скорейшее возвращение ситуации в Нигере в конституционное русло, завил 4 августа пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.