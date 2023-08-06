Нью-Йорк, США, 6 августа, 2023, 19:05 — ИА Регнум. Следующий раунд консультаций по урегулированию конфликта на Украине может пройти до саммита G20, который состоится с 9 по 10 сентября в Нью-Дели, сообщило 6 августа агентство Bloomberg, ссылаясь на высокопоставленного представителя МИД Франции.

Иван Шилов ИА REGNUM

Французский дипломат заявил агентству, что ни одна из стран Глобального Юга не потребовала участия представителей России в следующей встрече по украинскому кризису.

Помимо этого, говорится в материале, Китай избрал конструктивный подход на переговорах, а также настаивает на режиме прекращения огня. Однако последнее вызвало несогласие Парижа, отмечает агентство.

Как передавало ИА Регнум, 5–6 августа в городе Джидда в Саудовской Аравии прошли переговоры по урегулированию конфликта на Украине. На неё пригласили представителей порядка 30 государств, но не Россию. Страны Запада намерены обсудить по украинскому вопросу десять пунктов. В частности, речь пойдёт о продовольственной и энергетической безопасности, освобождении заключённых, а также о возможности создания трибунала по военным преступлениям.

Сообщалось, что в ходе этой «мирной конференции» был обсуждён новый мирный план, представленный властями Саудовской Аравии. Он предусматривает сохранение территориальной целостности Украины, полное прекращение огня, начало мирных переговоров под наблюдением ООН и обмен пленными.

Кроме того, участники консультаций будут создавать рабочие группы для обсуждения пунктов «формулы» по урегулированию конфликта, которую предложил глава киевского режима Владимир Зеленский.

Тем временем зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что любые мирные переговоры по украинскому конфликту будут иметь смысл лишь при условии участия России, а также учёта исторического контекста и текущих реалий.