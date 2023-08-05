Рим, 6 августа, 2023, 02:27 — ИА Регнум. Участники посвященных Украине консультаций в Джидде Саудовской Аравии будут создавать рабочие группы для обсуждения пунктов «формулы» по урегулированию конфликта на Украине, которую предложил глава киевского режима Владимир Зеленский. Об этом сообщила итальянская газета Corriere della sera.

Ze2019.com Владимир Зеленский

Издание отметило, что некоторые участники консультаций считают необходимым в основу мирного соглашения заложить «уважение территориальной целостности и суверенитета Украины, а также верховенство Устава ООН».

Когда пройдут встречи рабочих групп, не уточняется. Но у журналистов есть предположения — до конца года.

Как сообщало ИА Регнум, встреча в Джидде проходит 5–6 августа. На неё пригласили представителей порядка 30 государств, но не Россию.

В течение двух дней страны Запада намерены обсудить по украинскому вопросу десять пунктов. В частности, речь пойдёт о «продовольственной и энергетической безопасности, освобождении заключённых», а также о возможности создания трибунала по военным преступлениям.

Переговоры по Украине в саудовской Джидде абсолютно бесперспективны без участия России. Об этом заявила сенатор от Крыма Ольга Ковитиди.