Эр-Рияд, 6 августа, 2023, 17:48 — ИА Регнум. В ходе «мирной конференции» по урегулированию украинского конфликта в Джидде был обсуждён новый мирный план, представленный властями Саудовской Аравии, передаёт 6 августа агентство DPA.

Иван Шилов ИА Регнум Мухаммед Бен Салман

По данным издания, план предусматривает «сохранение территориальной целостности Украины», полное прекращение огня, начало мирных переговоров под наблюдением ООН и обмен пленными.

Власти Саудовской Аравии проинформировали Кремль о ходе переговоров в Джидде, сказано также в публикации.

Как сообщало ИА Регнум ранее, в переговорах в Джидде участвуют представители около 30 государств, но не России. Участники намеревались обсудить продовольственную и энергетическую безопасность, освобождение заключённых, возможность создания трибунала по военным преступлениям, а также создание «рабочих групп» для обсуждения пунктов «формулы» по урегулированию конфликта, предложенной ранее президентом Украины Владимиром Зеленским.

В МИД РФ ранее отмечали, что от конференции в Джидде будет толк, если собравшиеся поймут тупиковость плана Зеленского. Россия готова к переговорам при условии выполнения всех требований, поставленных перед началом спецоперации, и при условии признания новых территориальных реалий — возвращений четырёх регионов в состав России, отмечали ранее в МИД и Кремле.

Любые мирные переговоры по украинскому конфликту будут иметь смысл лишь при условии участия России, а также учёта исторического контекста и текущих реалий, отметил 6 августа зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Основания для достижения соглашения с Украиной по урегулированию конфликта в настоящее время отсутствуют, специальная военная операция в обозримом будущем будет продолжаться, заявил в свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.