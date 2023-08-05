СМИ сообщили о взрывах в Киеве, Житомирской и Хмельницкой областях
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве, Житомирской и Хмельницкой областях
Киев, 5 августа, 2023, 19:38 — ИА Регнум. Взрывы прогремели 5 августа вечером в столице Украины — Киеве. Об этом сообщил украинский телеканал «24».
Иван Шилов ИА REGNUM
Кроме того, несколько украинских СМИ сообщают о взрывах в Житомирской и Хмельницкой областях.
Других подробностей пока не приводится.
В настоящее время на всей территории Украины в третий раз за день объявлена воздушная тревога.
Ранее украинское издание «Общественное» в своём Telegram-канале сообщило о новых взрывах в подконтрольном Киеву городе Херсоне. Из-за взрывов в Херсоне возникли перебои с электричеством.
В подконтрольном Киеву городе Запорожье в ночь на 5 августа тоже прогремели взрывы.