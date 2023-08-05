Киев, 5 августа, 2023, 19:38 — ИА Регнум. Взрывы прогремели 5 августа вечером в столице Украины — Киеве. Об этом сообщил украинский телеканал «24».

Иван Шилов ИА REGNUM

Кроме того, несколько украинских СМИ сообщают о взрывах в Житомирской и Хмельницкой областях.

Других подробностей пока не приводится.

В настоящее время на всей территории Украины в третий раз за день объявлена воздушная тревога.

Ранее украинское издание «Общественное» в своём Telegram-канале сообщило о новых взрывах в подконтрольном Киеву городе Херсоне. Из-за взрывов в Херсоне возникли перебои с электричеством.

В подконтрольном Киеву городе Запорожье в ночь на 5 августа тоже прогремели взрывы.