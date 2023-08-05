Хмельницкий, Украина, 5 августа, 2023, 21:31 — ИА Регнум. На военном аэродроме в Староконстантинове Хмельницкой области вечером 5 августа произошла серия взрывов, передаёт издание «Страна».

Иван Шилов ИА REGNUM

По одной из версий, после одного или нескольких ракетных ударов на складах аэродрома началась детонация снарядов.

Ранее российские и украинские СМИ сообщали, что на этом аэродроме находятся склады британских крылатых ракет Storm Shadow.

Вечером 5 августа также сообщалось о взрывах в Житомире и Киеве, а также в окрестностях временно оккупированного Киевом города Запорожье.

В ночь на 5 августа в Керченском проливе танкер «Сиг» был атакован беспилотником. Украинские СМИ со ссылкой на осведомлённые источники заявили, что организацией атаки занималась Служба безопасности Украины. Очередная атака на гражданский объект не останется без ответа, отметили в МИД России.