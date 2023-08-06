Москва, 6 августа, 2023, 05:49 — ИА Регнум. Икону с образом Спаса Нерукотворного, подаренную президентом России Владимиром Путиным участникам специальной военной операции, доставили бойцам Центрального военного округа (ЦВО), сообщили 6 августа в Минобороны РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

«Помощник командира соединения ЦВО по работе с верующими военнослужащими иерей Роман привез икону на передовые позиции и провёл молебен. Артиллеристы, танкисты и мотострелки смогли подойти к самой иконе и принять участие в Таинстве Причащения», — добавили в ведомстве.

Ранее икона принадлежала военному министру Российской империи при Александре III Петру Ванновскому. Сейчас образ Спаса Нерукотворного перевозят по всем подразделениям и воинским частям в зоне СВО для поднятия боевого духа военнослужащих.

Икона представляет собой каноническое изображение лика Иисуса Христа, по преданию, чудесным образом отпечатавшегося на платке, которым Христос вытер свое лицо.

Как сообщало ИА Регнум, в начале июля икону «Спас Нерукотворный» доставили для причастия на позиции группировки войск «Запад». Президент России Владимир Путин подарил икону в ходе посещения штаба группировки войск «Днепр». Прямо на передовой священник Андрей Гришаенков провел ритуал причастия военнослужащих мотострелковой роты. Каждый находящийся в зоне спецоперации военный сможет причаститься, икону провезут по всем позициям группировки войск.