Донецк, 6 августа, 2023, 02:19 — ИА Регнум. В Донецком университете экономики и торговли продолжают тушить пожар, возникший после обстрела со стороны ВСУ кассетными боеприпасами. Министр чрезвычайных ситуаций ДНР Алексей Кострубицкий заявил, что сложность тушения обусловлена особенностью самого здания.

Иван Шилов ИА REGNUM Обстрел Донецка

«В результате обстрела кассетным боеприпасом загорелось здание Донецкого университета экономики и торговли, площадь пожара 1800 квадратных метров, горит кровля по всей площади <…> сложный пожар, потому что кровля вся деревянная и перекрытия тоже деревянные», — сказал он в беседе с РИА Новости.

По его словам, в тушении возгорания задействованы 100 человек, 14 единиц техники, автолестницы и штабные автомобили.

Как сообщало ИА Регнум, поздним вечером 5 августа в Донецке прозвучала серия взрывов. В 22:05 мск ВСУ нанесли удар по центру города с применением кассетных боеприпасов. В результате произошёл пожар в здании первого корпуса университета экономики и торговли.

Очередной залп обрушился на Донецк в 23:55. Осколки посыпались в Ворошиловском районе города, сообщил мэр Алексей Кулемзин.