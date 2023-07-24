Москва, 24 июля, 2023, 06:01 — ИА Регнум. Силами подразделений Южной группировки российских войск успешно отражены атаки штурмовых групп ВСУ на лисичанском и александро-калиновском направлениях, сообщил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.

Иван Шилов ИА REGNUM ТОС-1А «Солнцепёк»

Подразделения радиационной химической и биологической защиты с помощью тяжёлых огнемётных систем «Солнцепёк» поразили пять ротных опорных пунктов 54-й отдельной механизированной бригады украинской армии в районе населённого пункта Спорное, добавил военный.

Артиллеристы группировки, по словам Астафьева, ударили по скоплениям живой силы и военной техники противника возле Часова Яра, Григоровки, Юбилеевки. В Верхнекаменском поражён украинский склад с боеприпасами.

Экипажи российских вертолётов нанесли удары по пяти объектам противника на соледаро-артемовском направлении, уничтожена боевая машина пехоты в районе Клещеевки. На этом же направлении отработали расчёты реактивных систем залпового огня «Торнадо-С», нанесены пять ракетных ударов по личному составу и огневым средствам подразделений ВСУ у населённого пункта Торецкое, отметил начальник пресс-центра.

Кроме того, российские военные уничтожили украинские 120-мм гаубицу Д-30, самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика» и поразили беспилотник «Лелека-100».

Как сообщало ИА Регнум, группировка «Центр» Вооружённых сил России отразила 13 атак и взяла в плен более 40 военных ВСУ. Противник попытался вернуть и занять утраченные позиции на сватовском и краснолиманском направлениях, но получил отпор и понёс значительные потери. Также российские военные с неба и земли уничтожили три боевые машины пехоты, четыре бронированные машины и пять автомобилей типа пикап.

В Минобороны РФ сообщили, что ранним утром 24 июля была пресечена попытка Украины осуществить террористическую атаку на Москву. Установлено, что два беспилотными были направлены киевским режимом на Москву. Средствами радиоэлектронной борьбы БПЛА были подавлены и потерпели крушение. Пострадавших нет.