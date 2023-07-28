Москва, 28 июля, 2023, 11:05 — ИА Регнум. Расчёт тяжёлой огнемётной системы (ТОС) «Солнцепёк» Центрального военного округа уничтожил опорный пункт украинских войск на краснолиманском направлении в ходе обеспечения действий штурмовой группы. Об этом 28 июля сообщили в Минобороны России.

РИА Новости/Алексей Куденко

Российские военные переместились на огневую позицию, с помощью системы управления огнём навели боевую машину ТОС на цель и ударили по ней термобарическими снарядами, рассказали в ведомстве.

Отмечается, что использование таких боеприпасов особенно эффективно в лесной местности, когда традиционные виды оружия не всегда могут быть эффективными против скрывшегося в опорных пунктах и укрытиях противника.

Как сообщало ИА Регнум, 24 июля начальник пресс-центра «Южной» группировки Вадим Астафьев рассказал, что подразделения радиационной химической и биологической защиты с помощью ТОС «Солнцепёк» поразили пять ротных опорных пунктов 54-й отдельной механизированной бригады ВСУ у Спорного. Он уточнил, что в Верхнекаменском также был поражён украинский склад с боеприпасами.

До этого в Минобороны рассказали, что расчёт «Солнцепёка» на одном из участков в зоне спецоперации уничтожил опорный пункт и склад боеприпасов ВСУ. Экипаж ТОС оперативно и точно нанёс противнику огневое поражение с помощью использования дрона.