Москва, 17 июля, 2023, 08:34 — ИА Регнум. Опорный пункт ВСУ и склад боеприпасов уничтожили российские военные с помощью тяжёлой огнеметной системы ТОС-1А «Солнцепёк». Об этом сообщили журналистам в Минобороны РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM

Экипаж ТОС оперативно и точно нанёс противнику огневое поражение благодаря взаимодействию с комплексом БПЛА. По словам командира машины с позывным Майами, сложность заключалась в разницах высот рельефа местности.

«Нам дали координаты, мы выехали на точку, сложность представляли разницы в высотах, но мы справились — попали», — приводит РИА Новости слова командира.

Он уточнил, что при попадании снаряда создаётся газовое облако, происходит подрыв. Противник не выживет, даже если находится в окопе. Газ проникает в любые лазейки.

Этот вид техники представляет огромную опасность для украинских военных, поэтому объявлен приоритетной целью. Командование ЦВО отмечает, что боевая машина отличается высокой огневой мощью и маневренностью. В ходе СВО огнемётная система отлично зарекомендовала себя, добавили в Минобороны.

Как сообщало ИА Регнум, ранее расчёт тяжёлой огнемётной системы «Солнцепёк» группировки войск «Юг» ВС России нанёс поражение скоплению живой силы противника в районе населённого пункта Курдюмовка в ДНР.