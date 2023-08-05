Курск, 5 августа, 2023, 15:18 — ИА Регнум. Последствия атаки украинских дронов начали устранять в городе Рыльске Курской области. Об этом 5 августа написал губернатор региона Роман Старовойт в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM

По его данным, в Рыльске специалисты начали приступили к устранению последствий ночной атаки украинских беспилотников.

Глава региона уточнил, что в результате взрыва было повреждено 35 окон в двух административных зданиях и Покровском храме.

Старовойт уточнил, что рабочие уже произвели замеры, изготовление займёт порядка 10 дней.

Как передавало ИА Регнум, беспилотник ВСУ ночью 5 августа сбросил в Рыльске Курской области взрывные устройства. Никто не пострадал.

ВСУ использовали пять беспилотников при атаке на Бердянск, все дроны были сбиты. Жертв, пострадавших и разрушений в результате украинского нападения нет.

Посёлок Поповка в Курской области 2 августа был обстрелян из артиллерии ВСУ, а вблизи населённого пункта с украинского беспилотника было сброшено пять самодельных взрывных устройств. Погибших в результата происшествия нет, разрушений не зафиксировано.