Мелитополь, 4 августа, 2023, 12:02 — ИА Регнум. Военные ВСУ использовали пять беспилотников при атаке на Бердянск, все они были сбиты, сообщили ТАСС в оперативных службах региона.

Mil.ru

«Около 01:00 Бердянск подвергся атаке пяти вражеских БПЛА», — сказали там.

Все аппараты сбиты российскими системами ПВО, добавили в оперативных службах.

Жертв, пострадавших и разрушений в результате украинского нападения нет.

Как сообщало ИА Регнум, ранее временно исполняющий обязанности губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что российские силы ПВО сбили ночью над Бердянском Запорожской области ударный беспилотник ВСУ.