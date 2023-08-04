Курск, 5 августа, 2023, 00:07 — ИА Регнум. Беспилотник ВСУ ночью 5 августа сбросил в Курской области взрывные устройства. Об этом сообщил губернатор Роман Старовойт.

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Снаряды с украинского беспилотника киевские боевики сбросили в Рыльске.

«Пострадавших нет. Повреждены окна в двух административных зданиях, выбиты стёкла в Покровском храме», — написал в своём Telegram-канале Старовойт.

Как сообщало ИА Регнум, военные ВСУ использовали пять беспилотников при атаке на Бердянск, все они были сбиты.

Жертв, пострадавших и разрушений в результате украинского нападения нет.

Ранее временно исполняющий обязанности губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что российские силы ПВО сбили ночью над Бердянском Запорожской области ударный беспилотник ВСУ.