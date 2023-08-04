В Курской области беспилотник ВСУ сбросил взрывные устройства
Губернатор Курской области Старовойт: в Рыльске с беспилотника сброшены взрывные устройства
Курск, 5 августа, 2023, 00:07 — ИА Регнум. Беспилотник ВСУ ночью 5 августа сбросил в Курской области взрывные устройства. Об этом сообщил губернатор Роман Старовойт.
Снаряды с украинского беспилотника киевские боевики сбросили в Рыльске.
«Пострадавших нет. Повреждены окна в двух административных зданиях, выбиты стёкла в Покровском храме», — написал в своём Telegram-канале Старовойт.
Как сообщало ИА Регнум, военные ВСУ использовали пять беспилотников при атаке на Бердянск, все они были сбиты.
Жертв, пострадавших и разрушений в результате украинского нападения нет.
Ранее временно исполняющий обязанности губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что российские силы ПВО сбили ночью над Бердянском Запорожской области ударный беспилотник ВСУ.