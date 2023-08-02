Рыльск, Курская область, 2 августа, 2023, 13:58 — ИА Регнум. Посёлок Поповка в Курской области 2 августа был обстрелян из артиллерии, а вблизи населённого пункта с беспилотника было сброшено пять самодельных взрывных устройств, сообщил источник ИА Регнум.

Иван Шилов ИА Регнум

По этим данным, погибших в результата происшествия нет, разрушений не зафиксировано.

Кроме того, в Рыльском районе области вблизи посёлка Крупец упал беспилотник-камикадзе. Детонации не произошло.

Ещё один дрон-камикадзе вблизи того же посёлка был посажен средствами комплекса радиоэлектронной борьбы, детонации также не произошло, рассказал источник ИА Регнум.

1 августа губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об обстреле со стороны ВСУ села Елизаветовка в Глушковском районе. Было зафиксировано десять «прилётов». Повреждения получили два домовладения и один автомобиль.

Днём ранее, 31 июля, ВСУ обстреляли посёлки Краснооктябрьский и Тёткино, расположенные в том же Глушковском районе. Краснооктябрьский в результате обстрела был на несколько часов обесточен. В Тёткино получили повреждения несколько домов.