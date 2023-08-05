Москва, 5 августа, 2023, 13:36 — ИА Регнум. Потери ВСУ на запорожском направлении за минувшие сутки превысили 175 человек. Об этом сообщил 5 августа официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM

Войска противника также потеряли два танка, четыре боевые бронированные машины, две самоходные артиллерийские установки Krab производства Польши, четыре гаубицы Д-20 и одно орудие Д-30, добавил он.

Российские подразделения на этом участке действовали упреждающе, авиация и артиллерия поразили украинские силы у населённых пунктов Червоная Криница, Егоровка, Преображенка, Новоданиловка и Пятихатки, сказал Конашенков.

Как сообщало ИА Регнум, по данным Минобороны на 4 августа, ВСУ за истёкшие сутки потеряли на запорожском направлении свыше 130 военнослужащих, американскую БМП Bradley и гаубицу Д-20. Российские подразделения отразили атаку противника в районе села Работино. Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что командование ВСУ направило штурмовую группу под Работино без сопровождения техники, на убой.

Для атаки на село Работино киевский режим задействовал второй эшелон войск, а конкретно — 10-й армейский корпус. По мнению аналитика Института исследований внешней политики Роба Ли, это говорит о важности последней недели боёв для ВСУ в этом населённом пункте. По оценке политолога Сергея Маркова, для украинских войск Работино — это попытка прорваться в запорожский город Токмак, расположенный всего в 20 км от села, и далее — на Мелитополь и на Бердянск, к берегу Азовского моря.