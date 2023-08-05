Мелитополь, 5 августа, 2023, 10:52 — ИА Регнум. Украинская штурмовая группа без техники, как пушечное мясо, пыталась атаковать позиции ВС России в Запорожской области, противник был уничтожен. Об этом 5 августа написал врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум

По его данным, прошлой ночью на ореховском направлении в районе Работино ВСУ штурмовой группой пытались атаковать позиции российских подразделений.

«Противник шёл без техники, как пушечное мясо», — уточнил он, добавив, что в то же время воздушная разведка ВС России обнаружила сосредоточение трёх штурмовых групп западнее Орехова.

Балицкий отметил, что все группы были уничтожены, оставшиеся военнослужащие ВСУ отошли в северном направлении.

Руководитель региона отметил, что ВСУ пытаются восстанавливать силы, осуществляют попытки формировать штурмовые группы, при этом не достигают успеха.

«В очередной раз наблюдаем, как их бездумно пускают на убой группами, без поддержки», — написал он, уточнив, что за минувшие 24 часа ВСУ совершили 39 попыток обстрелять населённые пункты Запорожской области на токмакском, пологовском и васильевском направлениях.

Как передавало ИА Регнум, в районах торского участка и Серебрянского лесничества артиллерия и армейская авиация группировки ВС России «Центр» сорвали попытки атаки штурмовых групп механизированных бригад ВСУ. Среди украинских военных потери составили до 90 человек. Кроме того, ликвидированы два миномёта, БМП и две бронированные машины.

Скорость нанесения ударов ракетными комплексами Вооружённых сил России увеличится за счёт новых систем связи. Уже разработаны коротковолновые линии связи, которые позволят значительно быстрее загружать полётные задания в подвижные ракетные комплексы.