Запорожская область, 4 августа, 2023, 16:30 — ИА Регнум. Для атаки на село Работино в Запорожской области Вооруженные силы Украины (ВСУ) задействовали второй эшелон войск, а конкретно — 10-й армейский корпус. По мнению аналитика Института исследований внешней политики Роба Ли, это говорит о важности последней недели боёв для ВСУ в этом населённом пункте. Слова эксперта 4 августа цитирует американская газета The Washington Post (WP). Также аналитик подчеркнул импровизационный характер третьего этапа контрнаступления.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

По оценке политолога Сергея Маркова, для украинских войск Работино — это попытка прорваться в запорожский город Токмак, расположенный всего в 20 км от села, и далее — на Мелитополь и на Бердянск, к берегу Азовского моря.

Информацию о тяжёлых боях близ Работино подтвердил также 3 августа председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Он, в частности, отметил, что ВСУ бросили вперед пехоту без поддержки бронетехники после небольшой артподготовки, пытались наступать по посадкам и выйти на первую линию российской обороны.

Запала у Вооружённых сил Украины (ВСУ) для контрнаступления хватит только до конца августа, заявил 23 июля командующий группировкой войск «Центр» генерал-лейтенант Андрей Мордвичев в эксклюзивном интервью для телеканала «Соловьёв Live».

Как сообщало ИА Регнум, крупномасштабное контрнаступление украинских войск в районе Работино было остановлено 19 июля. Тогда противник задействовал для атаки бронетехнику, включая танки, но был отброшен в лесопосадки.

Две атаки ВСУ в районе Работино ВС РФ отразили в конце июля. Кроме того, было нанесено огневое поражение подразделениям ВСУ около Новоданиловки, Малой Токмачки и Чаривного Запорожской области.

Минобороны в летом 2023 года известило о представлении к государственным наградам бойцов шестой мотострелковой роты 1429-го мотострелкового полка, оборонявшей опорный пункт северо-восточнее населенного пункта Работино.

ВСУ обладали превосходящими силами и предприняли восемь ожесточенных атак. Но даже применение высокоточных снарядов «Эскалибур» и кассетных боеприпасов не уберегло украинскую армию от значительных потерь. Уже будучи смертельно раненным, командир 6-й роты старший лейтенант Алексей Мельников продолжал управлять боем, не оставив своих подчиненных. В итоге российские военные уничтожили более сорока украинских военнослужащих, бронетранспортер и два пикапа.

Президент России Владимир Путин 23 июля на переговорах с главой Белоруссии Александром Лукашенко заявил, что украинское контрнаступление провалилось.