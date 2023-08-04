ВСУ бросили в бой второй эшелон войск под Работино. Что известно
Washington Post: ВСУ бросили в бой второй эшелон войск под Работино в Запорожской области
Запорожская область, 4 августа, 2023, 16:30 — ИА Регнум. Для атаки на село Работино в Запорожской области Вооруженные силы Украины (ВСУ) задействовали второй эшелон войск, а конкретно — 10-й армейский корпус. По мнению аналитика Института исследований внешней политики Роба Ли, это говорит о важности последней недели боёв для ВСУ в этом населённом пункте. Слова эксперта 4 августа цитирует американская газета The Washington Post (WP). Также аналитик подчеркнул импровизационный характер третьего этапа контрнаступления.
По оценке политолога Сергея Маркова, для украинских войск Работино — это попытка прорваться в запорожский город Токмак, расположенный всего в 20 км от села, и далее — на Мелитополь и на Бердянск, к берегу Азовского моря.
Информацию о тяжёлых боях близ Работино подтвердил также 3 августа председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Он, в частности, отметил, что ВСУ бросили вперед пехоту без поддержки бронетехники после небольшой артподготовки, пытались наступать по посадкам и выйти на первую линию российской обороны.
Запала у Вооружённых сил Украины (ВСУ) для контрнаступления хватит только до конца августа, заявил 23 июля командующий группировкой войск «Центр» генерал-лейтенант Андрей Мордвичев в эксклюзивном интервью для телеканала «Соловьёв Live».
Как сообщало ИА Регнум, крупномасштабное контрнаступление украинских войск в районе Работино было остановлено 19 июля. Тогда противник задействовал для атаки бронетехнику, включая танки, но был отброшен в лесопосадки.
Две атаки ВСУ в районе Работино ВС РФ отразили в конце июля. Кроме того, было нанесено огневое поражение подразделениям ВСУ около Новоданиловки, Малой Токмачки и Чаривного Запорожской области.
Минобороны в летом 2023 года известило о представлении к государственным наградам бойцов шестой мотострелковой роты 1429-го мотострелкового полка, оборонявшей опорный пункт северо-восточнее населенного пункта Работино.
ВСУ обладали превосходящими силами и предприняли восемь ожесточенных атак. Но даже применение высокоточных снарядов «Эскалибур» и кассетных боеприпасов не уберегло украинскую армию от значительных потерь. Уже будучи смертельно раненным, командир 6-й роты старший лейтенант Алексей Мельников продолжал управлять боем, не оставив своих подчиненных. В итоге российские военные уничтожили более сорока украинских военнослужащих, бронетранспортер и два пикапа.
Президент России Владимир Путин 23 июля на переговорах с главой Белоруссии Александром Лукашенко заявил, что украинское контрнаступление провалилось.