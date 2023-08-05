Москва, 5 августа, 2023, 12:35 — ИА Регнум. Действующие власти Украины понимают только силу, и ударов по военным объектам, ранее нанесённых Россией в ответ на террористические атаки со стороны Киева, им, похоже, недостаточно, заявил 5 августа заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Пресс-служба Минобороны России Пуск ракеты «Калибр»

Так он прокомментировал организованную ВСУ атаку на российский танкер «Сиг». Как сообщало ИА Регнум ранее, танкер получил пробоину, предположительно, в результате атаки морского дрона ВСУ, когда находился на южном подходе к Керченскому проливу.

«Видимо, им мало ударов по Одессе, Измаилу и др.», — написал Медведев в своём Telegram-канале.

Заместитель председателя Совбеза также отметил, что действия ВСУ могли привести к экологической катастрофе в Чёрном море.

Как сообщало ИА Регнум ранее, в ночь на 5 августа в Керченском проливе были слышны громкие звуки. Предполагалось, что они вызваны попыткой ВСУ атаковать Крымский мост. Советник главы Крыма Олег Крючков сообщил, что к мосту звуки отношения не имеют.

После появления сведений об атаке беспилотника на танкер в Керченском проливе из Новороссийска к месту ЧП выдвинулись спасатели. Их команда остановила поступление забортной воды. Пострадавших среди экипажа танкера не было, разлива топлива также не произошло.