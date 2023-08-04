Мелитополь, 4 августа, 2023, 11:43 — ИА Регнум. Российские силы ПВО сбили ночью над Бердянском Запорожской области ударный беспилотник ВСУ, сообщил 4 августа Временно исполняющий обязанности губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.

«Около 02:00 наши ПВО сбили БПЛА ударного типа над Бердянском и над акваторией Азовского моря вблизи Бердянска», — написал он в Telegram-канале.

По его словам, всего за прошедшие сутки ВСУ совершили 65 попыток обстрелять населённые пункты Запорожской области.

Как сообщало ИА Регнум, российские военные пресекают попытки атак ВСУ с применением беспилотников в разных регионах: в Крыму, Москве и Подмосковье, Калужской, Брянской и других областях.

Так, 3 августа система ПВО обнаружила и сбила семь украинских беспилотников, пролетавших над юго-западной частью Калужской области. По данным Минобороны, аппараты были направлены противником с целью террористической атаки.