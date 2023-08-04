Вашингтон, 4 августа, 2023, 17:29 — ИА Регнум. Поставка Украине американских истребителей F-16 не сможет переломить ситуацию на фронте. Об этом сообщил телеканал NBC News, ссылаясь на чиновников США.

Иван Шилов ИА Регнум

«Чиновники в США говорят, что одних только истребителей будет недостаточно, чтобы переломить ситуацию», — сообщили журналисты.

Отмечается, что даже в случае решения о поставках истребителей они не смогут оказать быстрого влияния на ситуацию в зоне конфликта.

Авторы публикации уточнили, что, скорее всего, потребуются месяцы, прежде чем самолёты начнут действовать.

Как передавало ИА Регнум, в июле бывший руководитель программы Lockheed Martin F-35 Том Бербедж заявил, что западные лидеры могут поставить на Украину истребители F-16 из-за обновления военной авиации на более продвинутые F-35. Он пояснил, что поскольку мощные вооружённые силы по всему миру переходят на F-35, F-16 освобождаются для таких ВВС, как у Украины, пояснил он.

По мнению координатора стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джона Кирби, поставки американских истребителей F-16 киевской армии могут начаться ближе к концу 2023 года, но они вряд ли изменят ситуацию на фронте. ВСУ нуждается больше всего в артиллерии, сказал он.

Глава комитета штабов Пентагона Марк Милли 18 июля сказал, что, чтобы обеспечить паритет Украины и России по истребителям, Западу потребуются миллиарды долларов и «годы» для обучения пилотов ВСУ. Каждый самолёт F-16 стоит 200 млн долларов, в то время как на вооружении России стоят сотни истребителей четвёртого и пятого поколения.

Президент России Владимир Путин заявил 13 июля, что поставки Украине новых вооружений будут разжигать конфликт. Он отметил, что американские истребители в случае получения их Украиной будут гореть так же, как и немецкие танки Leopard. Он также констатировал, что НАТО всё больше втягивается в украинский конфликт.