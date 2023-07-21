Вашингтон, 22 июля, 2023, 00:01 — ИА Регнум. Обучение украинских лётчиков пилотированию истребителей F-16, поставок которых ожидают от США, начнётся через несколько недель. Об этом в очередной раз заявил 21 июля помощник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан.

U.S. Air Force Истребитель F-16 / F-21

«Я не готов назвать вам точную дату, однако могу сказать, что это вопрос нескольких недель, а не месяцев», — сказал Салливан журналистам в кулуарах Аспенского форума по безопасности в Колумбии.

Чиновник добавил, что Вашингтон ведёт переговоры с европейскими партнёрами, чтобы определить место обучения лётчиков ВСУ и точные сроки.

Как сообщало ИА Регнум, Запад может поставить на Украину истребители F-16 из-за обновления военной авиации на более продвинутые F-35. Соответствующее заявление сделал бывший руководитель программы Lockheed Martin F-35 Том Бербедж.

Глава комитета штабов Пентагона Марк Милли 18 июля сказал, что, чтобы обеспечить паритет Украины и России по истребителям, Западу потребуются миллиарды долларов и «годы» для обучения пилотов ВСУ. Каждый самолёт F-16 стоит 200 млн долларов, в то время как на вооружении России стоят сотни истребителей четвёртого и пятого поколения.

Поставки американских истребителей F-16 киевской армии могут начаться ближе к концу 2023 года, но они вряд ли изменят ситуацию на фронте. Так считает координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби.