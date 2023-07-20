Вашингтон, 20 июля, 2023, 23:31 — ИА Регнум. Поставки американских истребителей F-16 киевской армии могут начаться ближе к концу 2023 года, но они вряд ли изменят ситуацию на фронте. Такое мнение высказал координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби в интервью телеканалу Fox News.

Иван Шилов ИА Регнум

Официальный представитель Пентагона предположил, что ВСУ получат к концу года американские истребители.

«Мы не считаем, что одни только F-16 смогут изменить там ситуацию», — признался Джон Кирби, добавив, что ВСУ нуждается больше всего в артиллерии.

Как сообщало ИА Регнум, пока западные союзники обещают поставить Украине истребители американского производства, ВСУ рискуют остаться без вертолётов. Высокие потери в личном составе и штурмовой авиации вынуждают Киев обращаться к странам бывшего Восточного блока за вертолётами советского производства.

В ходе спецоперации украинские ВВС потеряли как минимум 14 вертолётов Ми-8, три Ми-24, один вертолёт Ми-14.

Подготовка украинских лётчиков управлению истребителями F-16 в странах ЕС может начаться через пару недель, сообщил в опубликованном 17 июля интервью телекомпании CNN помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

Президент России Владимир Путин на ПМЭФ-2023 заявил, что американские истребители F-16, в случае получения их Украиной, будут гореть так же, как и немецкие танки Leopard. Он также подчеркнул, что НАТО всё больше втягивается в конфликт на Украине.