Москва, 25 июля, 2023, 17:43 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин подтвердил прогноз по темпам роста валового внутреннего продукта (ВВП) в 2023 году выше 2%. Глава государства в режиме видеоконференции провёл 25 июля совещание по экономическим вопросам.

Александр Казаков/ТАСС Президент РФ Владимир Путин в Кремле во время совещания по экономическим вопросам

«Рассчитываем, что ВВП РФ вырастет в этом году на 2% и отыграет падение прошлого года», — сказал президент.

По словам российского лидера, со второго квартала 2022 года ВВП России начал прибавлять примерно по 0,5–0,7% ежеквартально. Если за весь 2022 год ВВП сократился на 2,1%, то за январь–май 2023 года вырос на 0,6%. Путин подчеркнул, что от месяца к месяцу темпы ускорялись.

В мае российский президент заявил, что ВВП России по итогам 2023 года может увеличиться на 1–2%. Как уточнил глава государства, эксперты прогнозировали, что в 2023 году мировая экономика продолжит замедляться, а ВВП России может вырасти на 1–2%.

Банк России ожидает прирост ВВП в 2023 году на 0,5–2,0%, а в 2024 году на 0,5–2,5%. В 2023 году основой роста российской экономики является потребительский спрос, а в 2024 году рост поддержат сделанные в предыдущие два года инвестиции, которые активно производятся и сейчас.