Москва, 25 июля, 2023, 17:52 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин спрогнозировал сохранение высоких темпов роста экономики страны и доходов в бюджет государства в ближайшее время. Об этом он заявил 25 июля на совещании по экономическим вопросам.

Иван Шилов ИА REGNUM

Президент отметил банковское кредитование как один из позитивных индикаторов деловой активности.

«По предварительным данным, на 1 июля годовой прирост рублёвых корпоративных кредитов превысил 21%, а кредитов физическим лицам — 16,7%. Такие объёмы кредитования говорят о растущих потребностях бизнеса в сырье, материалах, оборудовании», — заявил Путин.

Глава государства отметил увеличение спроса на конечную продукцию, означающее сохранение высоких темпов роста экономики и бюджетных доходов.

Помимо этого, Путин сообщил о сокращении дефицита федерального бюджета. Так, по его словам, за январь–июнь он составил 2,6 трлн рублей, что составляет 1,6% от ожидаемого ВВП за год. Президент отметил, что ранее он прогнозировался на уровне 2%.

«Позитивная экономическая динамика — залог устойчивости государственных финансов», — резюмировал российский лидер.

Во время совещания Путин также отметил стабильность и успехи российского бизнеса. Президент заявил, что российские компании и предприятия работают уверенно и устойчиво, а статистика указывает на стабильность и заметное продвижение по важнейшим направлениям развития.

Как сообщало ИА Регнум, ранее глава государства отметил структурные изменения российской экономики. На это, по его словам, указало повышение бюджетных доходов от перерабатывающих отраслей. Российский лидер сообщил, что рост перерабатывающей промышленности в России в период с мая 2022 года по май 2023 года составил 12,8%.