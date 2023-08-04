Москва, 4 августа, 2023, 15:11 — ИА Регнум. В Запорожской области российские военнослужащие пресекли деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы. Об этом 4 августа сообщила пресс-служба Минобороны России.

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

По её данным, деятельность украинской ДРГ была пресечена около населённого пункта Приютное.

Отмечается, что за минувшие сутки было уничтожено свыше 120 украинских военнослужащих. Кроме этого, было ликвидировано три автомобиля, две боевые бронированные машины, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и гаубица «Мста-Б».

Как передавало ИА Регнум, российские войска отразили атаку противника у села Работино в Запорожской области, ВСУ вновь предприняли здесь попытку наступательных действий. Украинская атака в районе населённого пункта Работино на запорожском направлении успешно отражена активными действиями российских подразделений, ударами авиации, огнём артиллерии и тяжёлых огнеметных систем.

Российские средства противовоздушной обороны за прошедшие сутки сбили в Луганской и Донецкой Народных Республиках 28 беспилотников ВСУ. Дроны были сбиты в районах населённых пунктов Сватово, Лисичанск Луганской Народной Республики, Донецк, Соледар и Волноваха Донецкой Народной Республики.

Украинский гражданин задержан в Запорожской области за подготовку терактов против местных властей. Ранее судимый 31-летний украинец прибыл в регион, чтобы по заданию Главного управления разведки министерства обороны Украины вести диверсионно-террористическую деятельность.