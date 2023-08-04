Мелитополь, 4 августа, 2023, 11:39 — ИА Регнум. Украинский гражданин задержан в Запорожской области за подготовку терактов против местных властей. Об этом сообщили 4 августа журналистам в управлении ФСБ по региону.

Иван Шилов ИА REGNUM

По данным спецслужбы, ранее судимый 31-летний украинец прибыл в регион, чтобы по заданию Главного управления разведки министерства обороны Украины вести диверсионно-террористическую деятельность.

«Целью ДТА являлась ликвидация представителей органов государственной власти и правоохранительных органов региона», — сообщили в ФСБ.

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