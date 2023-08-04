Москва, 4 августа, 2023, 14:40 — ИА Регнум. Российские средства противовоздушной обороны за прошедшие сутки сбили в Луганской и Донецкой народных республиках 28 беспилотников ВСУ, сообщили 4 августа в Минобороны РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM

Отмечается, что беспилотники были сбиты в районах населённых пунктов Сватово, Лисичанск Луганской Народной Республики, Донецк, Соледар и Волноваха Донецкой Народной Республики.

Кроме того, средствами противовоздушной обороны в течение суток перехвачено 15 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS.

Как сообщало ИА Регнум, российские силы ПВО сбили ночью над Бердянском Запорожской области ударный беспилотник ВСУ.

Всего за прошедшие сутки ВСУ совершили 65 попыток обстрелять населённые пункты Запорожской области.