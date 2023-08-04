Москва, 4 августа, 2023, 15:03 — ИА Регнум. Российские войска отразили атаку противника у села Работино в Запорожской области, так как ВСУ вновь предприняли здесь попытку наступательных действий. Об этом сообщил 4 августа официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Станислав Красильников/ТАСС

Он заявил, что украинская атака в районе населённого пункта Работино на запорожском направлении успешно отражена активными действиями российских подразделений, ударами авиации, огнём артиллерии и тяжёлых огнеметных систем.

Кроме того, российские войска нанесли поражение живой силе и технике ВСУ возле населённых пунктов Малая Токмачка, Яблоневое и Успеновка Запорожской области. Противник потерял свыше 130 военнослужащих, три боевые машины пехоты, в том числе американскую БМП Bradley, две боевые бронированные машины, два автомобиля и гаубицу Д-20.

Как передавало ИА Регнум, 3 августа председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что ВСУ в районе Работино пытались штурмовать российские позиции без поддержки бронетехники. Атака была отбита.

Начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов сообщил 1 августа, что российские барражирующие боеприпасы «Ланцет» за минувшие сутки уничтожили в районе Работино украинскую технику: танк Leopard и боевую машину пехоты (БМП) Bradley.