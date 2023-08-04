Москва, 4 августа, 2023, 14:52 — ИА Регнум. В минувшие сутки российские штурмовые отряды на купянском направлении продолжали вести наступательные действия и заняли более выгодные позиции в Харьковской области, сообщили 4 августа в Министерстве обороны.

Алексей Майшев/РИА Новости

«На купянском направлении штурмовые отряды Западной группировки войск продолжают наступательные действия на широком фронте и заняли более выгодные позиции в районах населённых пунктов Ольшана, Петропавловка и Токаревка Харьковской области», — сказано в сообщении в официальном Telegram-канале Минобороны.

В ходе ведения активной обороны были успешно отражены четыре атаки подразделений ВСУ в районе Новосёловского (ЛНР). На том же направлении было нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники девяти бригад ВСУ вблизи Орлянского, Котляровки, Ивановки, Плетенёвки и Берестового Харьковской области, уничтожено до 45 военнослужащих ВСУ и восемь единиц техники, отметили в ведомстве.

О продолжении наступления на купянском направлении в Минобороны сообщали и 3 августа. Более выгодные позиции были заняты в районах Первомайского, Ольшаной (Харьковская область) и Куземовки (ЛНР), отмечали в ведомстве.

4 августа в Минобороны также сообщили, что общие потери ВСУ с момента начала их «контрнаступления» превышают 43 тысячи военнослужащих, также в этот период были уничтожены тысячи единиц техники ВСУ. Кроме того, в ведомстве рассказали об отражении ряда новых атак ВСУ на нескольких направлениях.