Москва, 3 августа, 2023, 14:33 — ИА Регнум. Штурмовые отряды Западной группировки войск на купянском направлении осуществляли наступательные действия на широком фронте, в результате они заняли более выгодные позиции. Об этом 3 августа сообщила пресс-служба Минобороны России.

РИА Новости

По её данным, в ходе наступления на купянском направлении российские военные заняли более выгодные позиции около населенных пунктов Першотравневое, Ольшана Харьковской области и Куземовка Луганской Народной Республики.

Отмечается, что помимо этого, ВС России успешно отразили атаку подразделений 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ около населённого пункта Новоселовское ЛНР.

Уточняется, что штурмовая авиации и артиллерия нанесли поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ около населённых пунктов Котляровка, Петропавловка, Синьковка Харьковской области и Стельмаховка ЛНР.

«За сутки уничтожено до 150 украинских военнослужащих», — говорится в сообщении.

Отмечается, что кроме этого, на данном направлении ВС России ликвидировали три автомобиля, две боевые бронированные машины, а также самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства, гаубицу Д-30.

Как передавало ИА Регнум, ранее военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что большое количество трофейного оружия, поставленного Киеву странами Запада, захватили российские военные на купянском и краснолиманском направлениях. Он отметил, что все военные трофеи тщательно проверяют и изучают, документируют и отправляют на склады. Комиссия по вооружению и военной технике (ВВТ) определит, как поступить с ними дальше.

Минобороны РФ 31 июля проинформировало о продолжении наступления на купянском направлении. Военнослужащие группировки «Запад» заняли более выгодные позиции в районе населённого пункта Куземовка. Они отразили атаку и нанесли поражение живой силе и технике противника.