Москва, 4 августа, 2023, 14:41 — ИА Регнум. Российские войска контратаковали Вооружённые силы Украины (ВСУ) в районах населённых пунктов Белогоровка и Водяное в Донецкой народной республике (ДНР) и заняли в этом направлении более выгодные позиции. Об этом 4 августа сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM

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