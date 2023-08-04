Москва, 4 августа, 2023, 14:55 — ИА Регнум. Российские штурмовые группы войск «Восток» улучшили тактическое положение в районе Старомайорского в Донецкой Народной Республике, сообщили 4 августа в Министерстве обороны РФ.

Евгений Биятов/РИА Новости

«Штурмовые отряды группировки войск «Восток» продолжали наступательные действия в районе населённого пункта Старомайорское и улучшили тактическое положение», — сообщили в российском оборонном ведомстве.

Кроме того, Вооружёнными силами России было нанесено огневое поражение живой силе и технике 31-й механизированной и 35-й бригады морской пехоты ВСУ в районах населённых пунктов Ровнополь и Макаровка Донецкой Народной Республики.

Как сообщало ИА Регнум, сутками ранее бойцы группировки войск «Восток» нанесли поражение живой силе и технике противника возле Угледара, Пречистовки, Макаровки и Старомайорского. Украинские войска за минувшие сутки потеряли на этом направлении до 175 военнослужащих, один танк, две боевые бронированные машины, два автомобиля, две артиллерийские системы М777 производства США и гаубицу Д-30.