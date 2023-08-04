Москва, 4 августа, 2023, 14:39 — ИА Регнум. Украинские военные подразделения потеряли до 185 человек за минувшие сутки на донецком направлении. Об этом сообщил 4 августа официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА Регнум

Он уточнил, что на этом участке фронта успешно отражены восемь атак противника: у Белогоровки, Спорного, Весёлого, Старомихайловки, Парасковиевки и Первомайского (ДНР).

«После отражения атак российские войска контратаковали отходящего противника в районах населённых пунктов Белогоровка и Водяное Донецкой Народной Республики, и в результате заняли более выгодные позиции», — заявил Конашенков.

Поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ нанесено у Торецка, Клещеевки, Авдеевки, Красного и Белогоровки. Общие потери противника — до 185 военнослужащих. Также ВСУ потеряли две боевые бронированные машины, два пикапа, четыре автомобиля, самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства и гаубицу Д-20, добавил представитель Минобороны.

Как сообщало ИА Регнум, ранее подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил о снижении активности ВСУ на купянском, краснолиманском и частично донецком участках фронта из-за непогоды.

3 августа Конашенков сообщил, что на донецком направлении за сутки уничтожены до 380 украинских военных. Российские подразделения отразили восемь атак противника в районах населённых пунктов Белогоровка, Берестовое, Клещеевка, Красногоровка и Марьинка ДНР.