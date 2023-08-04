Луганск, 4 августа, 2023, 08:26 — ИА Регнум. Украинские войска снизили активность сразу на трёх участках фронта — купянском, краснолиманском и частично донецком. Об этом сообщил 4 августа подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

Иван Шилов ИА REGNUM

«За истёкшие сутки ввиду неблагоприятных погодных условий противник снизил обстрелы прифронтовых населённых пунктов и позиций ВС РФ», — написал Марочко в Telegram-канале со ссылкой на собственные источники.

Эксперт добавил, что стало меньше не только обстрелов, но и попыток контратак со стороны ВСУ.

Как сообщало ИА Регнум, 3 августа Минобороны проинформировало об отражении в минувшие сутки атак ВСУ на донецком, южнодонецком, купянском и краснолиманском направлениях. Войска России перешли в контратаку и улучшили положение по переднему краю в районах Берестового, Красногоровки и Марьинки в ДНР. На купянском направлении заняты более выгодные позиции около Першотравневого, Ольшан и Куземовки.