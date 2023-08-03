Москва, 3 августа, 2023, 14:12 — ИА Регнум. Вооружённые силы России за сутки уничтожили на донецком направлении до 380 украинских военных, сообщили 3 августа в Министерстве обороны РФ.

Виктор Антонюк/РИА Новости

Отмечается, что на указанном направлении российские военные отразили восемь атак противника в районах населённых пунктов Белогоровка, Берестовое, Клещеевка, Красногоровка и Марьинка Донецкой Народной Республики.

«За сутки потери противника составили до 380 украинских военнослужащих», — сообщили в российском оборонном ведомстве.

Был уничтожен один танк, пять боевых бронированных машин, четыре автомобиля, две САУ Krab польского производства, а также противотанковая пушка «Рапира».

Как сообщало ИА Регнум, сутками ранее на донецком направлении подразделения Южной группировки войск совместно с авиацией и артиллерией успешно отразили 12 атак ВСУ. Потери противника составили до 295 украинских военнослужащих. Также были ликвидированы три боевые бронированные машины и два танка.