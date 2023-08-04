Варшава, 4 августа, 2023, 10:24 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский получил «пощёчину» от Польши в виде продления запрета на экспорт украинских сельхозтоваров и реакции премьера Матеуша Моравецкого на вызов польского посла в украинский МИД. Об этом пишет издание Politico.

Сергей Корсун ИА REGNUM

В последние месяцы, говорится в статье, отношения Киева и Варшавы пострадали из-за отказа Польши разрешить экспорт некоторых украинских сельскохозяйственных товаров. Правительство страны видит в них угрозу для интересов польских аграриев.

Спор, изначально касавшийся зерна, смещается в сторону плодов, таких как малина и смородина. Польские фермеры — ключевой электорат на октябрьских всеобщих выборах — жалуются на подрыв цен из-за дешёвого украинского импорта, отмечают обозреватели.

Назревающие разногласия обострились после того, как посла Польши в Киеве Бартоша Цихоцкого вызвали в украинский МИД из-за «неприемлемых» комментариев министра канцелярии польского президента Марчина Пшидача. Министр ранее обвинил Киев в неблагодарности за внушительную поддержку, оказанную Варшавой.

Это побудило премьер-министра Польши Моравецкого «затем дать пощёчину Киеву», отмечает издание.

Моравецкий напомнил, что посол Польши был единственным, кто оставался в Киеве в день начала российской спецоперации, поэтому его вызова в МИД Украины никогда не должно было произойти. С учётом огромной поддержки, оказанной Украине Польшей, такие ошибки не должны повторяться, подчеркнул премьер.

Как сообщало ИА Регнум, польский публицист и обозреватель Лукаш Важеха посетовал, что Польша ведёт себя как «лоховская страна», унижается и закрывает глаза на проступки Киева.