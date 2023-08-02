Варшава, 2 августа, 2023, 09:24 — ИА Регнум. Вызов посла Польши Бартоша Цихоцкого в МИД Украины является недопустимым, считает премьер-министр республики Матеуш Моравецкий.

EPA/STEPHANIE LECOCQ/ТАСС Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий

«В международной политике в условиях продолжающегося противостояния и с учётом той огромной поддержки, которую Польша оказала Украине, такие ошибки не должны происходить», — написал он в Twitter.

По его словам, интересы ни одной другой страны никогда не будут превалировать над интересами Польши.

Как сообщало ИА Регнум, конфликт начался с высказываний представителя Польши Марчина Пшидача, заявившего, что властям Украины «стоило бы начать ценить» ту значительную поддержку, которую Киев получает от Варшавы.

После этого в МИД Украины был вызван посол Польши в Киеве Бартош Цихоцкий, где ему было заявлено, что высказывания Пшидача о неблагодарности Киева не соответствуют действительности.