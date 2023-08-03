Варшава, 3 августа, 2023, 07:53 — ИА Регнум. Варшава унижается и закрывает глаза на проступки Киева. Есть ли такая же лоховская страна, как Польша, задался вопросом польский публицист и обозреватель Лукаш Важеха после того, как посла страны вызвали в МИД Украины.

Иван Шилов ИА REGNUM Польша и Украина

«Конечно, украинцы вызвали польского посла, в то время как у нас было множество поводов, чтобы вызвать украинского, но мы всегда закрывали на это глаза. Не знаю, существует ли в мире более лоховская страна, чем Польша», — написал журналист в Twitter.

Обозреватель увидел, что польско-украинские отношения вступили в новую фазу.

Как сообщало ИА Регнум, дипломатический конфликт между Варшавой и Киевом начался с высказываний представителя офиса президента Польши Марчина Пшидача, заявившего, что властям Украины «стоило бы начать ценить» ту значительную поддержку, которую Киев получает от Варшавы. Уже на следующий день, 1 августа, в МИД Украины был вызван посол Польши в Киеве Бартош Цихоцкий. Ему было заявлено, что слова Пшидача не соответствуют действительности, неприемлемы и противоречат «украинско-польской дружбе», рассказали в МИД Украины.

Генеральный секретарь правящей польской партии «Право и справедливость» Кшиштоф Соболевский считает, что вызов посла Польши в МИД Украины — наглость со стороны Киева, которая не должна остаться без ответа. Особое возмущение политика вызвал тот факт, что посол был вызван именно 1 августа, когда в Польше отмечают годовщину Варшавского восстания против фашистской Германии.

Принятие Варшавой политики пробандеровской Украины угрожает существованию Польши, заявил обозреватель Myśl Polska Адам Смех.