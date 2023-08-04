Москва, 4 августа, 2023, 08:05 — ИА Регнум. Министр обороны РФ Сергей Шойгу проверил пункт управления группировки войск «Центр» на передовой в зоне спецоперации. Об этом сообщили в Минобороны.

Иван Шилов ИА REGNUM Шойгу

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На командном пункте глава военного ведомства заслушал доклад командующего группировкой генерал-лейтенанта Андрея Мордвичева, командиров и офицеров штаба. Военные доложили информацию о текущей обстановке, характере действий ВСУ и выполнении российскими подразделениями боевых задач на тактических направлениях.

«Министр обратил особое внимание на необходимость нанесения эффективного упреждающего огневого поражения противнику при его выбивании с удерживаемых позиций», — добавили в Минобороны.

Шойгу поблагодарил командование и личный состав «Центра» за успешную работу в наступлении на краснолиманском направлении и занятие более выгодных позиций

Как сообщало ИА Регнум, Сергей Шойгу представил к государственным наградам экипаж танка за проявленное мужество и героизм во время отражения атаки бронегруппы ВСУ на запорожском направлении.

Министр заявил, что российские военные в разы увеличили интенсивность ударов по украинским военным объектам, в том числе обеспечивающим теракты на территории России.