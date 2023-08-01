Москва, 1 августа, 2023, 13:51 — ИА Регнум. Министр обороны России Сергей Шойгу представил к государственным наградам экипаж танка за проявленное мужество и героизм во время отражения атаки бронегруппы ВСУ на запорожском направлении. Об этом заявила пресс-служба Минобороны России.

Евгений Биятов/РИА Новости

По её данным, Шойгу представил к госнаградам экипаж танка ВС России, который проявил героизм и мужество во время отражения атаки бронегруппы ВСУ на запорожском направлении в июне 2023 года.

Как передавало ИА Регнум, 31 июля министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что российские военные в разы увеличили интенсивность ударов по украинским военным объектам, в том числе обеспечивающим теракты на территории России.

Потери Вооруженных сил Украины за июль составили 20 824 военных и 2227 единиц различного вооружения, в том числе 10 танков Leopard, 11 американских БМП Bradley, 40 американских артиллерийских систем М777 и 50 самоходных артиллерийских установок из Великобритании, США, Германии, Франции и Польши.

На брифинге 1 августа пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ситуация с российским танком, который остановил идущую в атаку колонну бронетехники ВСУ, уникальна, её можно разбирать в учебниках.

Видео, как российский танк в одиночку встал на пути колонны из восьми единиц бронетехники, было опубликовано 29 июля. В атаке ВСУ участвовали два танка и шесть бронемашин. Экипаж российского танка в бою уничтожил всю колонную украинской бронетехники. По российскому танку никто не попал.