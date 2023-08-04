Новороссийск, Краснодарский край, 4 августа, 2023, 06:24 — ИА Регнум. Серия взрывов прогремела в городе Новороссийске. Местные жители активно распространяют информацию в соцсетях. Данные о взрывах переданы спецслужбам.

Иван Шилов ИА REGNUM Взрыв

«Информация вся передана в спецслужбы, разбираются. <…> обращения были», — сказала РИА Новости оператор диспетчерской службы.

Службы экстренного реагирования зафиксировали информацию о взрывах в акватории Новороссийска и села Мысхако.

Как сообщало ИА Регнум, сразу в нескольких района Крыма в ночь на 4 августа сработала система ПВО. Все объекты сбиты. Повреждений и пострадавших нет, уточнил советник главы региона Олег Крючков.

Ранее в Краснодарском крае задержали мужчину, подозреваемого в подготовке взрыва одного из зданий правоохранительных структур в Армавире. Против него возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 «Приготовление к террористическому акту» УК РФ. В ФСБ уточнили, что подозреваемый собрал взрывное устройство и хранил его у себя дома.