Симферополь, 4 августа, 2023, 04:28 — ИА Регнум. В Крыму в ночь на 4 августа сработала система ПВО. Об этом в своём Telegram-канале написал советник главы региона Олег Крючков.

Иван Шилов ИА REGNUM Крым

Он уточнил, что система противовоздушной обороны сработала сразу в нескольких районах Крыма. Точные места власти не сообщили.

«Все объекты сбиты», — написал он.

Крючков добавил, что работают все оперативные службы. Повреждений и пострадавших нет.

Telegram-каналы сообщили о взрывах в небе над Феодосией.

Как сообщало ИА Регнум, в Белгородской области поздним вечером 2 августа был сбит беспилотник самолётного типа, выпущенный ВСУ.

Средства ПВО России 2 августа уничтожили беспилотники в районах населённых пунктов Нововодяное, Рубежное, Николаевка, Приволье Луганской Народной Республики (ЛНР), Докучаевск, Спорное, Кременец, Берестовое, Евгеновка, Володино Донецкой Народной Республики (ДНР), Широкое и Любимовка Запорожской области. Всего было сбито 38 украинских дронов.

Деловой центр «Москва-Сити» подвергся атакам беспилотных летательных аппаратов 30 июля. В результате налёта украинских БПЛА оказались повреждены фасады двух офисных высотных зданий, хотя и незначительно. При атаке никто не пострадал.

Атаки беспилотников на Москву должны быть прекращены, заявил 1 августа на брифинге заместитель официального представителя генсекретаря ООН Фархан Хак.