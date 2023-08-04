Советник главы Крыма Крючков сообщил о сработавшей системе ПВО
Советник главы Крыма Крючков сообщил о срабатывании системы ПВО в нескольких районах
Симферополь, 4 августа, 2023, 04:28 — ИА Регнум. В Крыму в ночь на 4 августа сработала система ПВО. Об этом в своём Telegram-канале написал советник главы региона Олег Крючков.
Он уточнил, что система противовоздушной обороны сработала сразу в нескольких районах Крыма. Точные места власти не сообщили.
«Все объекты сбиты», — написал он.
Крючков добавил, что работают все оперативные службы. Повреждений и пострадавших нет.
Telegram-каналы сообщили о взрывах в небе над Феодосией.
Как сообщало ИА Регнум, в Белгородской области поздним вечером 2 августа был сбит беспилотник самолётного типа, выпущенный ВСУ.
Средства ПВО России 2 августа уничтожили беспилотники в районах населённых пунктов Нововодяное, Рубежное, Николаевка, Приволье Луганской Народной Республики (ЛНР), Докучаевск, Спорное, Кременец, Берестовое, Евгеновка, Володино Донецкой Народной Республики (ДНР), Широкое и Любимовка Запорожской области. Всего было сбито 38 украинских дронов.
Деловой центр «Москва-Сити» подвергся атакам беспилотных летательных аппаратов 30 июля. В результате налёта украинских БПЛА оказались повреждены фасады двух офисных высотных зданий, хотя и незначительно. При атаке никто не пострадал.
Атаки беспилотников на Москву должны быть прекращены, заявил 1 августа на брифинге заместитель официального представителя генсекретаря ООН Фархан Хак.