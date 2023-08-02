Армавир, Краснодарский край, 2 августа, 2023, 18:27 — ИА Регнум. В Краснодарском крае задержан мужчина, который подозревается в подготовке взрыва одного из зданий правоохранительных структур в Армавире, сообщила 2 августа пресс-служба регионального управления ФСБ.

пресс-служба УФСБ России по Краснодарскому краю

«Мужчина планировал подорвать самодельное взрывное устройство на территории объекта правоохранительных структур в Армавире. Его задержали», — сказано в релизе.

Против него возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 «Приготовление к террористическому акту» УК РФ.

В ФСБ уточнили, что подозреваемый собрал взрывное устройство и хранил его у себя дома.

Как передавало ИА Регнум, ранее Краснодарский краевой суд приговорил мужчину к 12 годам лишения свободы за государственную измену. Суд выяснил, что фигурант установил контакт с представителями Службы безопасности Украины и по их заданию за вознаграждение получал и передавал за рубеж информацию, ставшую ему известной в рамках осуществления служебной деятельности.

А в Самаре 28 июля задержали виновника взрыва на Куйбышевском нефтеперерабатывающем заводе. Задержанный — работник завода, приехавший в Россию с Украины.

Ранее в ФСБ раскрыли тактику мошенников, склоняющих россиян к поджогам административных зданий, в том числе военкоматов. Их жертвами, как правило, являются социально уязвимые категории граждан или лица, попавшие в трудную жизненную ситуацию, которые легко поддаются внушению.

При этом в ведомстве уточнили, что мошенники, которые отправляют россиян совершать поджоги и теракты, находятся за пределами России.