Москва, 10 мая, 2023, 12:46 — ИА Регнум. С 15 мая 2023 года в России отменяется визовый режим для граждан Грузии, соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

Иван Шилов ИА REGNUM Грузия

«С 15 мая 2023 года граждане Грузии осуществляют въезд в РФ и выезд из РФ без оформления виз на основании действительных документов, удостоверяющих их личность, за исключением граждан, въезжающих в РФ в целях осуществления трудовой деятельности либо на срок более 90 дней для временного пребывания в РФ, в том числе в целях получения образования», — гласит указ.

В декабре 2022 года заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин заявил, что Россия может отменить визовый режим для граждан Грузии, если для этого сложатся необходимые условия. Это было бы в интересах граждан обеих стран, отметил Галузин.

Граждане России с 2012 года могут посещать Грузию без виз. Пересматривать этот режим не планируется, заявил в сентябре 2022 года глава правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе. Требования грузинской оппозиции ввести визовый режим для граждан России в связи со значительным ростом числа приезжающих из России граждан он назвал спекуляциями и пропагандой.

В мае 2023 года мэр Тбилиси и генеральный секретарь правящей партии «Грузинская мечта» Каха Каладзе объяснил отказ властей страны от введения совместных с Евросоюзом санкций против России нежеланием наносить вред собственной стране и народу. Главная задача властей — экономическая стабильность в стране и мир в регионе, отметил политик.

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