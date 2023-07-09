Варшава, 10 июля, 2023, 02:17 — ИА Регнум. Запад и НАТО теряют своё влияние на Грузию, потерпев неудачи в этой стране, заявил в интервью польскому порталу Interia бывший командующий армии США в Европе генерал Бэн Ходжес.

Иван Шилов ИА REGNUM Грузия

«Раньше я гораздо оптимистичнее относился к Грузии. Но как НАТО, как Запад, мы потерпели неудачу. <…> России удалось успешно подорвать усилия тех, кто выбрал более прозападный грузинский курс», — сказал он.

Ходжес отметил, что в случае с Грузией Запад находится в гораздо худшем положении, чем два, три или пять лет назад.

Как сообщало ИА Регнум, 8 июля в Тбилиси должен был состояться закрытый фестиваль ЛГБТ-сообщества. Утром сторонники Alt-Info собрались в нескольких километрах от места его проведения и колонной направились к месту проведения мероприятия, преодолев оцепление. Несколько человек были задержаны. По данным грузинских телекомпаний, противники фестиваля разрушили укреплённую сцену и сценическое оборудование, сожгли часть инвентаря.

В мае президент России Владимир Путин отменил визовый режим с Грузией и запрет на полёты в эту страну для российских авиакомпаний. В грузинском МИДе принятое решение оценили положительно.