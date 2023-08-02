Тбилиси, 3 августа, 2023, 00:27 — ИА Регнум. С начала августа грузинские власти ограничили экспорт и реэкспорт в Россию автомобилей американского производства, сообщила Business Media со ссылкой на службу доходов минфина республики.

Сергей Корсун ИА REGNUM Параллельный импорт. Санкции

«С 1 августа введены ограничения на экспорт/реэкспорт машин, ввезённых на территорию Грузии из США», — уточнили в ведомстве.

В рамках 11-го пакета санкций против России ограничения на автомобили, ввезённые из Европы, будут введены с 26 сентября, добавили в службе доходов Грузии.

Как сообщало ИА Регнум, согласно данным таможенной статистики Грузии, с начала 2023 года республика резко увеличила экспорт легковых автомобилей в Россию. Сама Грузия при этом автомобили не производит, но активно импортирует их. Только в январе–феврале из Соединённых Штатов в Грузию было ввезено 8,2 тыс. автомобилей, из Германии — 1,3 тыс. машин.

Основатель автомобильного маркетплейса Fresh Денис Мигаль считает, что новые автомобили, ввезённые в Россию по параллельному импорту, могут до конца 2023 года вырасти в цене на 30%. По словам эксперта, предпосылок для снижения стоимости новых автомобилей нет. На цены влияет не только курс валют, но и нарастающие сложности с процессом оплаты европейских автомобилей и подорожание логистики.